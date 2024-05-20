«Ахо говорил, что ему нравится играть с Джейком». В «Каролине» намерены сохранить Гюнцеля

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл высказался о будущем нападающего Джейка Гюнцеля, который летом может стать свободным агентом.

«Что касается Джейка, я считаю, что он сыграл здесь важную роль. Я помню, как Себастьян Ахо говорил, насколько сильно ему понравилось играть с ним. Мы начали обсуждать этот вопрос. Мы поговорим с ним», — приводит слова Уодделла официальный сайт НХЛ.

Напомним, 29-летний Гюнцель перешёл в «Харрикейнз» 7 марта в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз». За «ураганов» нападающий провёл 28 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 34 (12+22) очка. Его команда не смогла преодолеть второй раунд Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: