Генменеджер «Каролины»: мы больше всех пытались вытащить Никишина из России

Генеральный менеджер клуба «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл заявил, что клуб планирует подписать контракт с защитником СКА Александром Никишиным.

«Работа ещё продолжается. Мы потратили на этого игрока больше времени, пытаясь вытащить его из России, чем кто-либо другой… Я не собираюсь говорить, что в следующем году всё будет кончено. Мы все еще общаемся с людьми, с которыми нам нужно общаться.

Мы надеемся, что, так или иначе, в течение следующих 3-4 недель, перед драфтом, у нас будет хорошее представление о том, придёт он или нет…

Мы, вероятно, подпишем с ним контракт, а будет ли он хотеть там оставаться или нет это то, что нам ещё предстоит узнать», — приводит слова Уодделла журналист Уолт Рафф в социальной сети Х (ранее Twitter).

В прошедшем регулярном чемпионате Никишин провёл 67 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 56 очков и заработав показатель полезности «+32».

Материалы по теме Никишин получил две личные награды КХЛ по итогам сезона

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ