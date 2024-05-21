Стали известны обе полуфинальные пары плей-офф НХЛ

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В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Таким образом, «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, забрав последнюю вакантную путёвку. Соперником «Ойлерз» в финале Западной конференции будет «Даллас Старз», который ранее в шести матчах оказался сильнее «Колорадо».

Вторую пару полуфиналистов составили «Рейнджерс» и «Флорида». Они обыграли в своих сериях на предыдущей стадии «Каролину» и «Бостон» соответственно.

По итогам регулярного сезона «Эдмонтон» занял пятое место на Западе, а «Даллас» — первое. На Востоке «Рейнджерс» занял первое место, «Флорида» стала третьей.