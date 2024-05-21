«Эдмонтон» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, будущее Акинфеева в ЦСКА. Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» (3:2) в седьмом четвертьфинальном матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с армейским клубом, нападающий Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин в честь ухода из «ПСЖ», одним из гостей стал президент Франции Эммануэль Макрон. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в решающем матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
- Источник: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе.
- Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа, среди гостей Макрон.
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