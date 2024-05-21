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21 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ

«Эдмонтон» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, будущее Акинфеева в ЦСКА. Главное к утру
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«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» (3:2) в седьмом четвертьфинальном матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с армейским клубом, нападающий Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин в честь ухода из «ПСЖ», одним из гостей стал президент Франции Эммануэль Макрон. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в решающем матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
  2. Источник: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе.
  3. Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа, среди гостей Макрон.
  4. Шесть российских игроков продолжают борьбу за Кубок Стэнли — 2024.
  5. Карим Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» — Relevo.
  6. «Ювентус» отыгрался с 0:3 и вырвал ничью в матче с «Болоньей».
  7. Гурцкая рассказал, какой клуб РПЛ заинтересован в сотрудничестве с Ивичем.
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