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Тренер «Ванкувера»: игроки вернули уважение к городу, болельщикам есть чем гордиться

Тренер «Ванкувера»: игроки вернули уважение к городу, болельщикам есть чем гордиться
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли — 2024 после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» (3-4).

«Игроки вернули уважение к городу и цветам клуба, давайте посмотрим правде в глаза. Болельщикам есть чем гордиться, и всё это благодаря хоккеистам. Никто не сдавался. Я горжусь ребятами. Они добились хорошего результата. Я действительно ими горжусь», — приводит слова Токкета Sportsnet.

Напомним, в ночь на 21 мая мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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