Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 21 мая

Сегодня, 21 мая 2024 года, пройдёт заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.

В рамках заключительного дня группового этапа пройдут шесть встреч мирового первенства.

Напомним, матчи четвертьфинала мирового первенства состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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