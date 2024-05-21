Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 21 мая
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Сегодня, 21 мая 2024 года, пройдёт заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.
В рамках заключительного дня группового этапа пройдут шесть встреч мирового первенства.
ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 13:20 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 13:20 МСК
Австрия
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Латвия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, матчи четвертьфинала мирового первенства состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
Отметим, что Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
Комментарии
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