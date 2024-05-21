The Athletic назвал фаворита Кубка Стэнли перед полуфинальными сериями

Североамериканский портал The Athletic оценил шансы команд НХЛ на победу в Кубке Стэнли — 2024 перед полуфинальными сериями.

Так, главным претендентом, по мнению издания, является «Эдмонтон Ойлерз» (32%). На втором месте — «Флорида Пантерз» (31%), на третьем — «Даллас Старз» (27%), на четвёртом — «Нью-Йорк Рейнджерс» (11%).

Фото: The Athletic

Напомним, в полуфинальных сериях встретятся «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

По итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» занял пятое место на Западе, а «Даллас» — первое. На Востоке «Рейнджерс» заняли первое место, «Флорида» стала третьей.

Первый матч в финале Востока состоится в ночь на 23 мая, в финале Запада — 24 мая.