Пастрняк: «Бостону» не понравилось, что я приехал на чемпионат мира

Нападающий сборной Чехии и «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк рассказал, что в американском клубе были недовольны, что он отправился на чемпионат мира.

«Конечно, в «Бостоне» были не очень счастливы. В плей-офф было много хоккея, я играл много минут. Им, конечно, не понравилось, что я приехал на чемпионат мира, но я должен поблагодарить их за понимание. Было бы очень сложно приехать, если бы чемпионат не проводился в Чехии. Иногда возникают сложности, и ты не знаешь, сможешь ли приехать. Было много вопросов», — приводит слова Пастрняка Hokej.cz.

Напомним, вместе с Пастрняком помочь чешской национальной команде прилетел из-за океана и его одноклубник Павел Заха.

На данный момент сборная Чехии занимает второе место в турнирной таблице группы А с 15 очками, отставая на два очка от лидирующей Канады. В своём заключительном матче на групповом этапе чехи сыграют как раз с североамериканской командой 21 мая. Это будет игра за первое место в группе.