Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о серии Кубка Стэнли с «Далласом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

«Даллас» — отличная команда. Это финал конференции, и нам придётся играть с классной командой, определённо так и есть. У них самая большая глубина состава, какую только можно найти в НХЛ. Четыре звена, шесть защитников, у них отличный вратарь. Это будет отличное испытание, мы с нетерпением ждём его», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В рамках плей-офф НХЛ «Даллас» и «Эдмонтон» встречались восемь раз. «Звёзды» побеждали в шести сериях данного противостояния. Напомним, первый матч в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Далласом» и «Эдмонтоном» состоится в ночь на 24 мая. Игра на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе начнётся в 3:30 мск.