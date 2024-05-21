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Дементьев оценил возможной приход Радулова в московское «Динамо»

Дементьев оценил возможной приход Радулова в московское «Динамо»
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Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о возможном приходе нападающего Александра Радулова в московское «Динамо».

«Начнём с того, что если это случится, то Гусева и Радулова можно будет объединить в одном звене, где нужен будет только центр, способный регулярно и стабильно выигрывать «точку». Союз таких талантов как Гусев и Радулов, если он сложится, несомненно, принесёт пользу бело-голубым. Что касается потолка зарплат и этих двух контрактов, то об этом знает только руководство клуба. Неслучайно «Динамо» произвело ряд обменов, разгрузив тем самым платёжную ведомость», — приводит слова Дементьева «Спорт день за днём».

37-летний Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф за «Ак Барс» сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что Радулов подпишет контракт с московским «Динамо». Сейчас идут переговоры.

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