Главный тренер сборной Франции отказался отвечать на вопрос об игре Да Косты в КХЛ

Главный тренер сборной Франции Филипп Бозон отказался отвечать на вопрос про игру нападающего команды Стефана Да Косты в КХЛ за «Автомобилист».

— Почему в сборную приглашён Да Коста, несмотря на его игру в КХЛ?

— Я говорю только о спорте. Мы рады видеть его в команде. Остальное ко мне не имеет никакого отношения.

— Какова его роль в команде?

— Он опытный плеймейкер и бомбардир. Для нас это большой плюс. Мы рады, что он здесь, — приводит слова Бозона SVT.

На мировом первенстве Да Коста сыграл три матча, в которых набрал 4 (2+2) очка. Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Напомним, ранее министерство спорта Франции в пресс-релизе объяснило, почему нападающий Стефан Да Коста не отстранён от сборной страны из-за его игры в КХЛ.