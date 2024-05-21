Двукратный обладатель Кубка Гагарина Артём Сергеев подписал контракт с московским «Динамо»

31-летний защитник Артём Сергеев подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Контракт с воспитанником московского клуба подписан на три сезона.

Артём пять лет провёл в Северной Америке, после чего перебрался в систему ЦСКА, где дважды завоевал Кубок Континента. В 2018 году в результате обмена перешёл в уфимский «Салават Юлаев». Спустя ещё два года вернулся в армейский столичный клуб, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 годах.

В прошлом сезоне выступал за СКА и в 70 матчах набрал 13 (3+10) баллов результативности при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ защитник провёл 549 игр, где записал на свой счёт 97 (20+77) очков.

«Артём Сергеев — одно из главных усилений нашей команды этой весной. Воспитанник динамовской школы возвращается в систему спустя 15 лет. Игрок, который не нуждается в представлении. Рассчитываем, что Артём сможет закрыть ключевую позицию в первых двух парах обороны. Можно ли сказать, что это приобретение замена ушедшему Андрею Миронову? Скорее да, чем нет. Но всё покажет сезон. Желаем удачи Артему!» — заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.