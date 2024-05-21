«У него будет право на ошибку». Кожевников — о возможной игре Мичкова за «Филадельфию»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о возможной игре нападающего СКА Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерз».

«Мичков и Данила Юров — это два наших хоккеиста, которые готовы с ходу заиграть в НХЛ. Юров пока решил остаться в системе «Металлурга», Мичков же, видимо, уезжает. Желаю ему удачи в составе «Филадельфии». Думаю, у него будет право на ошибку и возможность показать весь свой потенциал», — сказал Кожевников в интервью «Известиям».

В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко. Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.