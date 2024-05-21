«Не могу сказать, что уровень снизился». Юрзинов-младший — об играх чемпионата мира

Бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Юрзинов-младший рассказал об играх чемпионата мира — 2024, проходящего в Чехии.

«Не могу сказать, что уровень снизился, тут надо смотреть с плей-офф. Там игры будут поинтереснее и можно будет давать оценку. Игры на выбывание будут отличаться от группового этапа. Эти матчи, в принципе, никогда интереса особого не вызывали. Хороший уровень хоккея начнётся с четвертьфиналов. В группах все решают свои задачи: кому не вылететь, кому место в четвёрке сохранить, кому более высокое место занять», — сказал Юрзинов-младший в интервью Legalbet.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.