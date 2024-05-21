Экс-тренер СКА рассказал, чем голкипер Андрей Кареев напоминает ему Сергея Бобровского

Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук прокомментировал приход голкипера Андрея Кареева в минское «Динамо».

«Я Кареева подержал в руках. Он к нам приезжал в Нижнекамск, когда я там работал с Андреем Назаровым. Тогда он себя проявил феноменально.

Я, ещё будучи хоккеистом, играл в Новокузнецке, и там был молодой Бобровский. Так вот Кареев напомнил Серёгу Бобровского. Чем напомнил? Отношением к тренировочному процессу, как он выполнял и делал упражнения. Не знаю, почему впоследствии у него перестала карьера складываться. В Уфе Кареев не совсем надёжно играл, но прошедший сезон в «Спартаке» он провёл очень хорошо, я считаю. Не знаю, как у него в минском «Динамо» сложится. Если будет держать этот уровень, то может стать первым номером», — сказал Потайчук в интервью Legalbet.

Прошедший сезон Кареев провёл в «Спартаке». На его счету 24 матча в регулярном чемпионате, 11 из которых — победные. Он заработал коэффициент надёжности 2,63 и 91,7% отражённых бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 провёл две встречи, и в обеих «Спартак» потерпел поражения.

До красно-белых голкипер выступал в составе «Салавата Юлаева», в сезоне-2022/2023 становился участником Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). С 2020 по 2022 год Кареев дважды становился серебряным призёром чемпионата Финляндии в составе ТПС.