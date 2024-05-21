Определилась первая четвертьфинальная пара чемпионата мира по хоккею — 2024, который проходит в Чехии.

Сборная Швеции, которая по итогам заключительного игрового дня группового этапа не покинет первое места в группе В, встретится с командой Финляндии, которая стала четвёртой в группе А.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.