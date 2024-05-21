«Спартак» объявил о получении прав на защитника «Локомотива» Романа Бычкова

«Спартак» объявил о получении спортивных прав на защитника «Локомотива» Романа Бычкова. Как сообщает пресс-служба красно-белых, ярославцы взамен получили денежную компенсацию. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящейся сделке.

В прошлом сезоне 23-летний игрок обороны за ярославский клуб провёл 10 матчей без набранных очков. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Бычков выступал за «Амур» и «Локомотив». В 49 матчах КХЛ Роман отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+7».

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но проиграл серию «Металлургу» со счётом 0-4. «Спартак» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина — 2024 после того, как проиграл «Магнитке» в четвертьфинальной серии со счётом 2-4.