«Металлург» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли канадским форвардом Уилсоном

«Металлург» подписал контракт с канадским нападающим Скоттом Уилсоном. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение с 32-летним крайним форвардом рассчитано сроком на один год – до конца сезона-2024/2025.

В 2011 году Скотт был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 209-м номером «Питтсбург Пингвинз». С 2014-го по 2018-й выступал за «Питтсбург» в НХЛ и в фарм-клубе в АХЛ. Уилсон стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2016/2017 в составе «Пингвинз». В том плей-офф НХЛ канадский нападающий провёл 20 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

В АХЛ Уилсон провёл в общей сложности 223 матча и набрал 153 (82+71) очка. В НХЛ форвард сыграл 216 матчей и набрал 57 (23+34) очков с учётом плей-офф. В КХЛ нападающий провёл 109 игр в составе «Витязя» и набрал 71 (42+29) очко.