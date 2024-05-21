Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал фаворита в серии «Рейнджерс» и «Флориды»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов заявил, что «Рейнджерс» являются фаворитами в серии финала Восточной конференции НХЛ с «Флоридой», несмотря на то что команды практически равны по всем компонентам. Первый матч серии состоится на площадке «Рейнджерс» в ночь на 23 мая.

«Панарин и Бобровский — друзья, играли вместе. Сейчас, на время полуфинальных игр Кубка Стэнли, они не будут друзьями. Здесь не один игрок будет решать, а командные действия. Конечно, роль вратаря важна, но и оборона, атака.

В этой паре можно сказать, что «Рейнджерс» фаворит. Только за то, что они выиграли регулярный чемпионат. А так оба клуба прошли уверенно два круга и обыграли не самых слабых соперников. У «Рейнджерс» и «Флориды» сильная вратарская линия. У обоих команд опасное нападение. Они равны практически во всех линиях», — цитирует Немчинова Legalbet.

В финале Восточной конференции примут участие голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко (все – «Флорида Пантерз»), а также голкипер Игорь Шестёркин и форвард Артемий Панарин (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»).