Щитов о новом контракте Пресса с «Металлургом»: из состава чемпионов просто так не уходят

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил продление контракта «Металлургом» со шведским защитником команды Робином Прессом сроком на два сезона.

«Мы все знаем, как Пресс уверенно и результативно играет. Робин перешёл в команду вместе с Андреем Разиным из «Северстали», у него большой карт-бланш. Игрок чувствует доверие и показывает хорошую игру на площадке. У шведа хороший бросок без замаха. Здорово, что Пресс остаётся в команде. Всё-таки из состава чемпионов просто так не уходят», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Пресс стал лучшим ассистентом Кубка Гагарина — 2024. На его счету 14 передач в 23 матчах. Всего в прошедшем плей-офф КХЛ Пресс набрал 17 (3+14) очков. Всего в КХЛ на счету защитника 213 матчей и 125 (30+95) очков.