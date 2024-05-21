«Плохо всему российскому хоккею». Каменский — о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о том, что Кубок Стэнли вновь не разрешили привезти в Россию. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига, как и в течение предыдущих двух лет, запретит въезд Кубка Стэнли на территорию России в случае выигрыша трофея российскими игроками.

«Это уже не новость. Это уже давно, по-моему, то, что запретила. Ожидаемая новость. Плохо это, естественно, для ребят, которые бьются, отдаются, хотят привезти кубок детям, родным, близким, и всему российскому хоккею плохо. Это популярность, и ребята завоёвывают его в честной борьбе», – цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».

Последний раз Кубок Стэнли привозили в Россию в начале сентября 2021 года. Трофей завоевала команда «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступали трое россиян. Тогда награда побывала в Москве, Уфе и Нижнекамске.