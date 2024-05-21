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Определился соперник сборной Канады по 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024

Определился соперник сборной Канады по 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024
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Определилась вторая четвертьфинальная пара чемпионата мира по хоккею — 2024, который проходит в Чехии.

Сборная Канады стала победителем группы А и в четвертьфинале сыграет с командой Словакии, которая, несмотря на ещё один матч в запасе, уже не сможет подняться выше четвёртого места группы В.

Первой парой 1/4 финала стала Швеция — Финляндия. Остальные пары определятся после двух последних матчей группового этапа.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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