Защитник Райан Макдона был обменян из «Нэшвилла» в «Тампа-Бэй»

Защитник Райан Макдона был обменян из «Нэшвилла» в «Тампа-Бэй», сообщает пресс-служба НХЛ. «Предаторз» получили пик седьмого раунда драфта НХЛ 2024 года и пик второго раунда 2025 года. «Лайтнинг» также получили пик четвёртого раунда драфта 2024, принадлежавший «Эдмонтону».

Макдона ранее уже выступал за «Тампа-Бэй» и дважды становился с клубом обладателем Кубка Стэнли в 2020 и в 2021 годах. В прошлом сезоне 34-летний игрок обороны провёл 74 матча в регулярном чемпионате за «Нэшвилл» и набрал 32 очка — забросил три гола и отдал 29 результативных передач.

В текущем сезоне «Нэшвилл» проиграл в первом раунде плей-офф «Ванкуверу». «Тампа-Бэй» также уступили в первом раунде Кубка Стэнли «Флориде» в пяти матчах.