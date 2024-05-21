В московском «Динамо» оценили подписание контракта с 30-летним вратарём

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с вратарём Евгением Ярославлевым. С 30-летним вратарём заключено двустороннее соглашение сроком на один год.

«Евгений Ярославлев подписал с нашим клубом двусторонний контракт. Голкипер, который блестяще проявил себя в прошлом сезоне ВХЛ, призван, чтобы усилить вратарскую линию в «Динамо» Санкт-Петербург, а также в случае непредвиденных обстоятельств помочь основной команде в сезоне. Уверены, что Евгений сможет сделать ещё один большой шаг в своей карьере!» — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,24. Также на счету Ярославлева семь результативных передач и 27 игр «на ноль».