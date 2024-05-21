Капитан СКА Никишин: не сравниваю себя с уровнем НХЛ, не знаю, готов ли

Защитник и капитан СКА Александр Никишин заявил, что следит за матчами НХЛ, но пока не уверен, что готов выступать в Северной Америке. Контракт игрока обороны со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года. Никишин был выбран «Каролиной Харрикейнз» в третьем раунде драфта 2020 года под общим 69-м номером.

«Я слежу за сезоном НХЛ, что происходит в чемпионате. Как и все — таблица, матчи, результаты. Но сильно не погружаюсь во всё происходящее там. Не сравниваю себя с уровнем НХЛ, я там не играю, поэтому не вижу смысла об этом думать. Не знаю, готов ли, надо там быть, чтобы это понимать», — цитирует Никишина Metaratings.ru.

Никишин был признан самым результативным защитником и самый полезным игроком сезона-2023/2024. Помимо этого, лидер СКА вошёл в символическую сборную.