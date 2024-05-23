Баширов: в «Салавате» поняли, на кого и в какой момент можно рассчитывать

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что по итогам прошлого сезона в уфимском клубе поняли, на кого и в какой момент из хоккеистов команды можно рассчитывать. В прошлом сезоне уфимцы проиграли в первом раунде Кубка Гагарина «Трактору» в серии из шести матчей.

«Сейчас неправильно на кого-то показывать пальцем. Да и не было ни одного игрока, кто бы явно провалил сезон или плей-офф. Для себя мы сделали выводы. Поняли, на кого и в какой момент можно рассчитывать.

Игра Панина? Капитан бился за команду. Другие игроки просто должны были забивать больше, чем соперник», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.