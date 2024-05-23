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Баширов: в «Салавате» поняли, на кого и в какой момент можно рассчитывать

Баширов: в «Салавате» поняли, на кого и в какой момент можно рассчитывать
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что по итогам прошлого сезона в уфимском клубе поняли, на кого и в какой момент из хоккеистов команды можно рассчитывать. В прошлом сезоне уфимцы проиграли в первом раунде Кубка Гагарина «Трактору» в серии из шести матчей.

«Сейчас неправильно на кого-то показывать пальцем. Да и не было ни одного игрока, кто бы явно провалил сезон или плей-офф. Для себя мы сделали выводы. Поняли, на кого и в какой момент можно рассчитывать.
Игра Панина? Капитан бился за команду. Другие игроки просто должны были забивать больше, чем соперник», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
Эксклюзив
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
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