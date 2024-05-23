«Они ложатся под шайбу, когда исход матча уже решён». Бобровский — об одноклубниках

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отдал должное партнёрам по команде после сегодняшней победы в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0).

«В плей-офф ты не думаешь о голах или о чём-то подобном, здесь есть только победы и поражения, и ты каждый раз концентрируешься только на одном матче и не думаешь ни о чём другом.

Мы идём от матча к матчу, и каждый из нас продолжает работать, отдавать всего себя, придерживаться системы и вносить свой вклад. На последней минуте, когда исход игры уже был решён, они ложатся под шайбу, это нечто особенное», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 35-летнего Бобровского 12 матчей, в которых он отражал в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,14.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: