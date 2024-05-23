В «Нэшвилле» отреагировали на слухи о возможном переходе Марнера в «Предаторз»

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц прокомментировал слухи об интересе «Предаторз» к нападающему «Торонто» Митчеллу Марнеру. Ранее в прессе появилась информация, что в «Мэйпл Лифс» планируют расстаться со своим форвардом, который слабо проявил себя в плей-офф. Нападающий может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2024/2025 после истечения шестилетнего контракта на $ 65 млн.

«Я не думаю, что Митч [Марнер] является свободным агентом. Клуб не выходил с нами на связь, и мы не обращались к ним с этим вопросом. Всё это не более чем слухи», – цитирует Тротца пресс-служба клуба.

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Счёт в серии — 3-4. Марнер принял участие во всех играх и набрал 3 (1+2) очка.