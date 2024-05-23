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ЦСКА обменял нападающего Антона Слепышева в московское «Динамо»

ЦСКА обменял нападающего Антона Слепышева в московское «Динамо»
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА обменял нападающего Антона Слепышева в московское «Динамо», получив взамен защитника Ивана Патрихаева.

В составе армейцев 30-летний Слепышев провёл пять сезонов, в которых три раза завоевывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на счету игрока 567 игр и 276 (130+146) очков при показателе полезности «+79».

18-летний Патрихаев выступал за молодёжную команду «Динамо» в МХЛ, где провёл 31 матч без набранных очков.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

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