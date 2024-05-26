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«Помню, как ещё вчера она шла в первый класс». Мозякин посетил последний звонок дочери

«Помню, как ещё вчера она шла в первый класс». Мозякин посетил последний звонок дочери
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Легенда магнитогорского «Металлурга», ныне тренер «сталеваров» Сергей Мозякин опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал своим подписчикам, как посетил последний звонок в школе у дочери Дарьи.

«Сегодня у нас особый день — последний звонок в школе!
Время летит так быстро, я помню, как только вчера Даша шла в первый класс с огромным рюкзаком на спине.

Доча, как быстро ты выросла, мы с мамой тобой очень гордимся!» — написал Мозякин.

Фото: Аккаунт Сергея Мозякина в «ВК»

Отметим, что у Сергея Мозякина семь детей. Самый младший из них, Сергей, появился на свет в декабре прошлого года.

43-летний Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также Сергей является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

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