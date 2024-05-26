Журналист New York Post отметил «кровожадность» игроков «Флориды» в серии с «Рейнджерс»

Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс считает, что в серии полуфинала Кубка Стэнли между «Нью Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» игроки южан зачастую используют излишне жёсткие способы достижения результата.

«Вот что будет дальше: злонамеренность у «Пантерз» в крови. Они встречают высоко, делают это жёстко и с определённой целью. Они габаритные. Если бы Дмитрий Куликов и Райан Ломберг сказали, что не целились в голову Алексу Веннбергу и Джимми Веси соответственно, над ними смеялось бы много людей. Есть также Ник Казинс, который постоянно охотится. Чем-то нехорошим веет от Сэма Беннетта и Мэттью Ткачука. Их защитники не останавливаются. Вот кто они», — написал Брукс в своей статье.

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Рейнджерс» и «Пантерз» 1-1. Третий матч начнётся сегодня, 26 мая, в 22:00 мск в Санрайзе.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: