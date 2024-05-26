Сборная Швеции обыграла Канаду в матче за 3-е место и в 17-й раз в истории взяла бронзу ЧМ

В Праге на «О2 Арене» завершился матч за третье место в рамках чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швеции одержала победу над Канадой со счётом 4:2.

Дублем в составе шведов отметился Карл Грундстрём. Ещё по шайбе забросили Эрик Карлссон и Маркус Юханссон.

У Канады голами отметились Дилан Козенс и Пьер-Люк Дюбуа.

Таким образом, «Тре Крунур» в 17-й раз в своей истории стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.

Напомним, сборная Швеции в 1/2 финала крупно проиграла хозяевам турнира — команде Чехии — со счётом 3:7, Канада уступила сборной Швейцарии по буллитам со счётом 2:3.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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