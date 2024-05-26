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Сборная Швеции обыграла Канаду в матче за 3-е место и в 17-й раз в истории взяла бронзу ЧМ

Сборная Швеции обыграла Канаду в матче за 3-е место и в 17-й раз в истории взяла бронзу ЧМ
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В Праге на «О2 Арене» завершился матч за третье место в рамках чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швеции одержала победу над Канадой со счётом 4:2.

ЧМ-2024 . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 2
Канада
1:0 Грундстрём (Юханссон, Далин) – 12:05     1:1 Козенс (Олексяк, Манджапане) – 22:41     1:2 Дюбуа (Хагель, Таварес) – 44:18     2:2 Карлссон (Бураковски, Юханссон) – 49:35     3:2 Грундстрём – 53:42     4:2 Юханссон (Бродин, Лундестрём) – 59:55    

Дублем в составе шведов отметился Карл Грундстрём. Ещё по шайбе забросили Эрик Карлссон и Маркус Юханссон.

У Канады голами отметились Дилан Козенс и Пьер-Люк Дюбуа.

Таким образом, «Тре Крунур» в 17-й раз в своей истории стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.

Напомним, сборная Швеции в 1/2 финала крупно проиграла хозяевам турнира — команде Чехии — со счётом 3:7, Канада уступила сборной Швейцарии по буллитам со счётом 2:3.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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