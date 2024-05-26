Главный тренер «Далласа» — о 39-летнем Павелски: он в такой же степени тренер, как и игрок

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал ситуацию с низкой результативностью опытного нападающего своей команды Джо Павелски в нынешнем плей-офф. В 15 матчах 39-летний американец набрал всего 4 (1+3) очка.

«Я пытаюсь дать Джо пространство. Джо в такой же степени тренер, как и игрок, но в то же время у тебя остаётся неуверенность в себе, если ты не продуктивен. Это парень, который был на первых ролях всю свою карьеру, но он также знает, что в плей-офф у тебя будут и непродуктивные отрезки. Ты не можешь сделать эти периоды слишком длинными или слишком короткими, и, думаю, он понимает это.

Он настолько профессионален в своём подходе, не только в работе над своей игрой, но также, например, в его послании остальным парням в раздевалке, которое, я считаю ключевым. «Послушайте меня, я недоволен собой, и, знаете, я собираюсь что-то сделать с этим». Я считаю, что такое послание — пример настоящего лидерства», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

За свою карьеру в НХЛ Павелски забил 74 гола в плей-офф. Это лучший показатель среди действующих игроков и хоккеистов без чемпионского титула.

Напомним, в данный момент в полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Далласом» и «Эдмонтон Ойлерз» счёт 1-1.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: