У нападающего московского «Динамо» Эрика О'Делла родилась дочь

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Пресс-служба московского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала пост, в котором сообщила, что в семье канадского форварда бело-голубых Эрика О'Делла произошло пополнение.

«Поздравляем нападающего и его супругу, а малышке желаем здоровья и множества счастливых дней!» — гласит подпись под фотографией, на которой канадец держит на руках новорождённую девочку.

Фото: Пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

Напомним, в апреле 33-летний нападающий продлил контракт с москвичами ещё на два года.

В минувшем сезоне О'Делл провёл в составе бело-голубых 74 игры, в которых набрал 57 очков — забросил 27 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «+22» и 88 минутах штрафа.

Всего на счету форварда 397 матчей в КХЛ и 256 (120+136) набранных очков. За этот период канадец успел сыграть за ХК «Сочи», «Металлург», «Сибирь» и московское «Динамо».

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