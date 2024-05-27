«Не могу больше видеть серебро». Главный тренер сборной Швейцарии — о поражении в финале

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер высказался о поражении своей команды во вчерашнем финале чемпионата мира – 2024 от команды Чехии (0:2). Это серебро стало вторым для швейцарцев на мировых первенствах, заработанным при Фишере.

«Это команда, которая оставила все на льду и в которой один боролся за другого. Я никогда раньше не видел команду с таким командным духом.

Я больше не могу видеть серебро. Это не очень приятное чувство, мы были так близки. Мы проиграли, но все, кто следят за нами и знают команду, понимают, что мы не сдадимся. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше», — сказал Фишер в интервью телеканалу SRF.

Напомним, швейцары в третий раз проиграли в финале чемпионата мира за последние 11 лет. Национальная команда этой страны ещё ни разу не выигрывала золото мировых первенств.

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