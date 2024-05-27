Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не могу больше видеть серебро». Главный тренер сборной Швейцарии — о поражении в финале

«Не могу больше видеть серебро». Главный тренер сборной Швейцарии — о поражении в финале
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер высказался о поражении своей команды во вчерашнем финале чемпионата мира – 2024 от команды Чехии (0:2). Это серебро стало вторым для швейцарцев на мировых первенствах, заработанным при Фишере.

«Это команда, которая оставила все на льду и в которой один боролся за другого. Я никогда раньше не видел команду с таким командным духом.

Я больше не могу видеть серебро. Это не очень приятное чувство, мы были так близки. Мы проиграли, но все, кто следят за нами и знают команду, понимают, что мы не сдадимся. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше», — сказал Фишер в интервью телеканалу SRF.

Напомним, швейцары в третий раз проиграли в финале чемпионата мира за последние 11 лет. Национальная команда этой страны ещё ни разу не выигрывала золото мировых первенств.

Материалы по теме
Лучший форвард ЧМ-2024: через несколько дней Швейцария будет гордиться тем, что сделала

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android