Плющев: за последние 10 лет мы не выиграли ни одного ЧМ, а только 1972 год вспоминаем

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что на завершившемся вчера, 26 мая, в Чехии чемпионате мира – 2024 российской национальной команде было бы тяжело бороться за пьедестал.

«Я думаю, мы в плей-офф бы попали, а дальше были бы очень большие вопросы. Потому что мы давно проповедуем немного другой хоккей. То, что было на этом чемпионате мира, показано практически всеми ведущими командами, это другой хоккей, в отличие от нашего. Я думаю, нашим тяжело было бы конкурировать с ведущими командами.

За последние 10 лет мы не выиграли ни одного чемпионата мира — это первое. Второе, наши соперники в своё время сделали большие выводы по игре. Мы, к сожалению, до сих пор вспоминаем о наших победах 1972 года и не делаем выводы. Давно нужно было проводить определённые реформы, чтобы не быть в конце турнирной таблицы. А то, что показали команды в финале, это совершенно другой стиль, он агрессивный, мощный, жёсткий. Что самое интересное, так это судьи давали играть. Наши судьи сразу же начинают наказывать после любого столкновения», — сказал Плющев в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России пропустила три последних чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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Последняя игра России на ЧМ по хоккею: