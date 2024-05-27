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Адам Хенрик вернётся в состав «Эдмонтона» в третьем матче серии с «Далласом»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Адам Хенрик, пропустивший семь последних игр плей-офф из-за травмы, полученной в начале серии второго раунда с «Ванкувер Кэнакс» (4-3), вернётся в состав «нефтяников» в третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

«Хенрик будет в составе «Ойлерз» сегодня. Маклауд не сыграет», — написал журналист Майк Зайсбергер в социальных сетях.

Третий матч серии между «Эдмонтоном» и «Далласом» пройдёт в ночь с 27 на 28 мая и начнётся в 3:30 мск. На данный момент счёт в противостоянии 1-1.

В текущем плей-офф 34-летний Хенрик провёл шесть матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, канадский форвард перешёл в стан «нефтяников» в марте этого года в результате обмена с «Анахайм Дакс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: