Голдобин прокомментировал подписание нового контракта со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поделился эмоциями от подписания нового двухлетнего контракта с красно-белыми.

«Я очень рад быть частью красно-белой семьи. У «Спартака» лучшие болельщики, а у меня лучшие партнёры по команде! Для игроков создают самые комфортные условия в нашем клубе. Я со своей стороны сделаю всё, чтобы быть максимально полезным для команды и как можно чаще радовать наших фанатов!» — приводит слова Голдобина пресс-служба красно-белых.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. В плей-офф на счету Голдобина 9 (3+6) результативных баллов в 11 матчах. Это был первый сезон 28-летнего Голдобина в составе красно-белых. Ранее в течение трёх сезонов он защищал цвета магнитогорского «Металлурга».

Напомним, в сезоне-2023/2024 красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии как раз «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

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