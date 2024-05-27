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Капитан ЦСКА Нестеров: на место ушедших игроков придут ребята не хуже

Капитан ЦСКА Нестеров: на место ушедших игроков придут ребята не хуже
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Защитник и капитан московского ЦСКА Никита Нестеров поделился мнением об уходе целого ряда лидеров команды по окончании прошедшего сезона.

«Осознание сразу пришло, когда вышли новости о том, что с ребятами не продлили контракт, кого-то обменяли. Но руководство так видит, поэтому на их место, я думаю, придут не хуже ребята. Думаю, помоложе команда будет, побыстрее.

Тяжело ли расставаться с людьми, с которыми пройден такой большой путь? Ну, конечно, тяжело, мы с Мишей Григоренко и в сборных вместе играли, и в ЦСКА вместе 6-7 лет, по-моему, если не ошибаюсь, и кубки выигрывали. И ребята, которые пришли — Серёжа Плотников, Даррен Диц — по три года тоже поиграли, два кубка подряд выиграли. Конечно, тяжело расставаться, но хоккей таков, что сегодня ты здесь, завтра ты там, поэтому ребятам только удачи, и чтобы у них всё получалось», — сказал Нестеров в подкасте «Большой спорт» на радио «Комсомольская правда».

Напомним, в этом месяце армейцы расстались с такими игроками, как Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Даррен Диц, Антон Слепышев и Иван Федотов.

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