Задоров отклонил предложение «Кэнакс» по новому контракту на 4-5 лет с кэпхитом $ 4,5 млн

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров отклонил предложение «косаток» по новому контракту, сообщил журналист Ирфаан Гаффар на YouTube-канале Rink Wide: Vancouver.

По информации источника, канадский клуб предложил 29-летнему россиянину соглашение на 4-5 лет с кэпхитом $ 4,5 млн за сезон. При этом подчёркивается, что стороны заинтересованы в заключении сделки, однако ищут вариант, который устроит как клуб, так и игрока.

По оценке экспертов, защитник может рассчитывать на соглашение около $ 5,5 млн за сезон.

В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: