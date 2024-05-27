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Стало известно наказание капитану «Рейнджерс» Трубе за удар локтем в 3-м матче с «Пантерз»

Защитник и капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба оштрафован на максимальные $ 5 тыс. за удар локтем нападающего «Флориды Пантерз» Эвана Родригеса в третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли, который прошёл этой ночью в Санрайзе и закончился победой «синерубашечников» (5:4 ОТ), сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

Напомним, инцидент произошёл в концовке второго периода. За данное нарушение Труба был наказан арбитрами малым штрафом.

Деньги со штрафа Трубы пойдут в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

В текущем плей-офф 30-летний американец сыграл 13 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.

На данный момент счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» 2-1 в пользу первых.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: