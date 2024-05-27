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«Моя любовь». Супруги Шарипзяновы показали, как проводят время на Сейшелах

«Моя любовь». Супруги Шарипзяновы показали, как проводят время на Сейшелах
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Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов и его супруга Виолетта Шарипзянова опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором показали своим подписчикам, как проводят время на Сейшельских островах.

Семейная пара выложила фотографию, на которой они сидят вечером в одном из местных ресторанов с бокалами вина.

Фото: Соцсети Дамира и Виолетты Шарипзяновой

«Моя любовь», — оставила комментарий под фото Виолетта, добавив эмодзи в виде сердца.

В завершившемся сезоне КХЛ 28-летний Дамир сыграл 78 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 58 (10+48) очков.

В сезоне-2023/2024 «Авангард» не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4).

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