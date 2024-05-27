Журналист назвал предварительные условия нового контракта Кросби с «Питтсбургом»

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«Питтсбург Пингвинз» и многолетний капитан команды Сидни Кросби близки к продлению контракта, сообщает журналист The Athletic Роб Росси.

По информации источника, новый срок соглашения должен составить три года с кэпхитом $ 10 млн за сезон.

Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025.

За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» не попал в плей-офф, финишировав на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: