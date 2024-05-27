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Обозреватель Daily Faceoff рассказал, что делает наследие Василевского особенным

Обозреватель Daily Faceoff рассказал, что делает наследие Василевского особенным
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Североамериканский журналист Мэтт Ларкин, разбирая в своей статье на Daily Faceoff самые запоминающиеся выступления вратарей в истории плей-офф НХЛ, отметил игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в чемпионском для «молний» Кубке Стэнли 2021 году.

«Что делает наследие Василевского в плей-офф особенным, так это то, что он творил, когда ставки были самыми высокими. К этому относятся шат-аут в седьмой игре с «Айлендерс» в полуфинале 2021 года и 94,3% отражённых бросков в финале Кубка Стэнли с «Монреалем», с жирной точкой в виде «сухаря» в матче, ставшем решающим в серии — один из пяти «пончиков» (имеется в виду матчей с нулём пропущенных. — Прим. «Чемпионата») Васи в том плей-офф», — написал Ларкин.

В нынешнем сезоне «Тампа» не смогла преодолеть первый раунд Кубка Стэнли, уступив в серии «Флориде Пантерз» (1-4), а 29-летний Василевский провёл 57 матчей суммарно в регулярке и плей-офф, отражая 89,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,95 и двух «сухих» матчах.

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