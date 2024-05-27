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Россия возглавит рейтинг ИИХФ если Канада не выиграет медали на следующем ЧМ

Россия возглавит рейтинг ИИХФ если Канада не выиграет медали на следующем ЧМ
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Сборная России по хоккею поднимется на вершину рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ), если национальная команда Канады не попадёт на пьедестал на чемпионате мира – 2025, который пройдёт весной следующего года в Швеции и Дании.

Такое развитие событий стало возможным благодаря защищённому рейтингу россиян, несмотря на отстранение от турниров под эгидой ИИХФ. Организация начислила России количество очков, которое ежегодно получает страна-бронзовый медалист чемпионата мира. Как следствие, российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками. Лидирует в данном рейтинге Канада с 4100 очками.

Таким образом, если сборная Канады не сможет завоевать медали на следующем мировом первенстве, Россия поднимется до 4190 пунктов, а Канада будет отставать на 10 пунктов, благодаря чему именно россияне возглавят рейтинг.

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