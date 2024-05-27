Россия возглавит рейтинг ИИХФ если Канада не выиграет медали на следующем ЧМ

Сборная России по хоккею поднимется на вершину рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ), если национальная команда Канады не попадёт на пьедестал на чемпионате мира – 2025, который пройдёт весной следующего года в Швеции и Дании.

Такое развитие событий стало возможным благодаря защищённому рейтингу россиян, несмотря на отстранение от турниров под эгидой ИИХФ. Организация начислила России количество очков, которое ежегодно получает страна-бронзовый медалист чемпионата мира. Как следствие, российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками. Лидирует в данном рейтинге Канада с 4100 очками.

Таким образом, если сборная Канады не сможет завоевать медали на следующем мировом первенстве, Россия поднимется до 4190 пунктов, а Канада будет отставать на 10 пунктов, благодаря чему именно россияне возглавят рейтинг.

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