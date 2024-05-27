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Главный тренер «Далласа» оценил шансы Роопе Хинца сыграть в третьем матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Далласа» оценил шансы Роопе Хинца сыграть в третьем матче с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур заявил, что центральный нападающий первого звена Роопе Хинц, пропустивший последние четыре игры из-за травмы, с большой долей вероятности сможет помочь «звёздам» уже в третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз», который пройдёт этой ночью на домашнем льду «нефтяников».

«Я оптимист, он определённо сыграет на этом выезде. Он был близок к возвращению (во втором матче. — Прим. «Чемпионата»), катался на утренней тренировке. Я думаю, если бы это был седьмой матч, он бы обязательно сыграл», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Эдмонтоном» и «Далласом» 1-1.

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