Главный тренер «Далласа» оценил шансы Роопе Хинца сыграть в третьем матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур заявил, что центральный нападающий первого звена Роопе Хинц, пропустивший последние четыре игры из-за травмы, с большой долей вероятности сможет помочь «звёздам» уже в третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз», который пройдёт этой ночью на домашнем льду «нефтяников».

«Я оптимист, он определённо сыграет на этом выезде. Он был близок к возвращению (во втором матче. — Прим. «Чемпионата»), катался на утренней тренировке. Я думаю, если бы это был седьмой матч, он бы обязательно сыграл», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Эдмонтоном» и «Далласом» 1-1.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: