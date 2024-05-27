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«Теперь он будет голодать». Морис высмеял наказание Трубы за удар локтем Родригеса

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис иронично прокомментировал штраф в $ 5 тыс. капитану «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкобу Трубе за удар локтем форварда «пантер» Эвана Родригеса в концовке второго периода третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором победу праздновали «синерубашечники» (5:4 Б).

«Бедный парень. Бедный Джейк. Теперь он будет голодать», — приводит слова Мориса Sportsnet.

Напомним, во время игры за данное нарушение Труба был наказан арбитрами малым штрафом.

В текущем плей-офф 30-летний Труба сыграл 13 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.

На данный момент счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» 2-1 в пользу нью-йоркцев. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь с 28 на 29 мая в Санрайзе.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: