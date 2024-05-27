Экс-директор «Трактора»: уровень хоккея в Канаде упал

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, какое впечатление на него произвела игра некоторых топовых сборных на завершившемся вчера, 26 мая, в Чехии чемпионате мира.

«Мне не понравились финны, были не похожи сами на себя. Не было того мобильного катания, которым они всегда обладали, атака поблёкла.

Канадцы меня разочаровали в последних матчах. Да, есть хорошие игроки, и они бьются, но уже нет такой канадской мощи, благодаря которой они могли вынести соперника уже в первом периоде, а потом издеваться над ним. Я считаю, уровень хоккея в Канаде упал», — сказал Баландин в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, Финляндия завершила своё выступление на мировом первенстве, уступив в четвертьфинале шведам (1:2 ОТ), а канадцы в полуфинале неожиданно проиграли Швейцарии (2:3 Б).

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