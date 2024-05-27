«Я уже знаю, что хочу сделать». Арниел прокомментировал своё назначение в «Виннипег»

Новый главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел поделился эмоциями от своего назначения в команду из Манитобы.

«Я очень сосредоточен, честно, я старался получить эту работу с того самого дня, как мы вылетели от «Колорадо». Я смотрел много хоккея. Я просматривал всю нашу серию. Возможно, скоро стоит сделать перерыв, но нет, у меня уже есть длинный список того, что я хочу сделать, и собираюсь набраться хоккейной мудрости. После этого рано или поздно мы найдём время для семейных дел», — сказал Арниел в интервью пресс-службе «Джетс».

Напомним, в течение двух последних сезонов Арниел входил в состав тренерского штаба Рика Боунесса в качестве ассистента. Ранее в своей карьере Арниел работал главным тренером в «Коламбус Блю Джекетс» и нескольких клубах АХЛ, а также ассистентом главного тренера в «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: