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Капитан «Рейнджерс» прокомментировал своё наказание за удар локтем форварда «Пантерз»

Капитан «Рейнджерс» прокомментировал своё наказание за удар локтем форварда «Пантерз»
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Защитник и капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба высказался о своём наказании за удар локтем форварда «Флориды Пантерз» Эвана Родригеса в концовке второго периода третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором победу праздновали «синерубашечники» (5:4 Б).

«Так обычно происходит, что фанаты и аналитики считают, что нарушение заслуживает более серьёзного наказания. В этом нет ничего нового.

Подобные эпизоды происходят молниеносно. Это просто быстро случается. Это хоккей. У меня нет лучшего объяснения», — приводит слова Трубы Sportsnet.

Напомним, за данное нарушение американец заплатит штраф в $ 5 тыс. Данное наказание высмеял главный тренер «пантер» Пол Морис.

В текущем плей-офф 30-летний Труба сыграл 13 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.

На данный момент счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» 2-1 в пользу нью-йоркцев. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь с 28 на 29 мая в Санрайзе.

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